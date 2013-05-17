Рибак: ВР ухвалить закон про перевибори у проблемних округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Спікер наголосив: “Такий закон буде прийнятий”.

Рибак вірить, що робоча група, куди ввійшли представники всіх фракцій парламенту, підготує законопроект, який підтримають і опозиційні, і провладні фракції. Він нагадав, що на сьогодні є декілька проектів закону щодо проведення перевиборів в проблемних округах.

На тему: Опозиція вирішила, кого пошле на перевибори

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

8 лютого 2013 року Вищий адміністративний суд України позбавив Балогу і Домбровського депутатських повноважень. Підставою для цього став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 та 71.