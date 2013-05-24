Міліція зрозуміла як броньовик потрапив на мітинг

Про це заявив начальник ГУ МВС України у Києві Валерій Коряк в ефірі Шустер LIVE.

"Що стосується людей, які були на цьому БРДМ, вони надали всі пояснення, ми їх допитали, вони чітко розказують, де цей автомобіль був. Його 17 числа завезли на вулицю Ольгинську. Він знаходився там. З Ольгинської приїхав сюди (на мітинг)", - заявив він.

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"Автомобіль демілітарізовано, у нього є документи, але немає прав у тієї людини, яка управляла. Він вміє їздить, але посвідчення немає. Вони всі притягнуті до адміністративної відповідальності", - додав Коряк.

"Також будуть притягнуті ті співробітники на двох блокпостах, які стояли і пропустили. Проїхав ще за БРДМ і автомобіль Nissan Micra чорного кольору. Ми не розуміємо, що це за автомобіль", - цитує Українська правда.