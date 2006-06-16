Заява двадцяти Надзвичайних і Повноважних Послів України

Надзвичайні і Повноважні Посли України висловлюють стурбованість внутрішньою ситуацією в Україні.

Про це йдеться у зверненні послів у зв’язку із внутрішньою ситуацією в державі, переданому УНІАН прес-службою Міністерства закордонних справ України.

“Ми, Надзвичайні і Повноважні Посли України, які багато років працювали на розбудову Української держави, зміцнення її незалежності й авторитету в світі, глибоко стурбовані внутрішньою ситуацією, що останнім часом складається в державі”, - зазначається у зверненні.

Посли зазначають, що демонстративні замахи на територіальну цілісність України, напади на державний статус української мови, „феодосійські” провокації не можуть не викликати тривогу й неприйняття. “За своєю суттю, змістом і виконавцями вони є деструктивними, антидержавними й недружніми по відношенню до України та її народу»,- вважають вони.

На переконання послів, сьогодні як ніколи Україні потрібні солідаризація, злагода, прогрес, а також чіткі перспективи гідного майбутнього.

Вони вважають, що останні півтора роки доводять, що нова за світоглядом і пріоритетами влада є демократичною і відданою національним інтересам. Свобода слова та громадських зібрань, відкритість засобів масової інформації, інші прояви демократії є очевидними здобутками нової влади.

Посли висловлюють занепокоєння у зв‘язку з тим, що органи внутрішніх справ не сприяють, у межах своєї компетенції, припиненню дій, що призводять до громадського неспокою. “Ми закликаємо органи прокурорського нагляду визначити своїм головним поточним пріоритетом негайне реагування на ці безчинства”, - зазначається у зверненні.

Посли розчаровані, що особи й організації, які володіють об‘єктивною поточною інформацією із місця подій, оприлюднюють її невчасно й нефахово, а відтак ця інформація часто доходить до пересічного українського й закордонного споживача в неповному, а то й спотвореному, перекрученому вигляді. “Ми обурені тим, що українські засоби масової інформації продовжують, заради „сенсацій” чи інших міркувань, надавати свій ефір та шпальти навіть тим, кого обгрунтовано й на законних підставах позбавили права в’їзду в Україну”, - зазначають посли.

Звернення підписали 20 послів, зокрема, Геннадій УДОВЕНКО, який був міністром закордонних справ у 1994-1998 р.