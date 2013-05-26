В Україну сьогодні прибудуть Кокс та Квасневський
Сьогодні в Україну з черговим візитом прибудуть керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Квасневський.
Про це повідомив на брифінгу 21 травня в. о. Директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
Він зазначив, що у зв’язку з квітневим рішенням Конференції президентів Європейського парламенту продовжити мандат діяльності уповноважених представників ЄП українська сторона продовжує надавати максимальне сприяння реалізації місії представників Європарламенту Кокса та Квасневського.
“26-28 травня відбудеться їх черговий візит в Україну”, - сказав Перебийніс.
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Він зазначив, що програмою перебування передбачаються зустрічі Кокса та Квасневського з українськими посадовцями з метою обговорення питань, передбачених мандатом місії.
Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Європарламенту Мартін Шульц та прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса та Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка.
Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.