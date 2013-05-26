Свобода заявляє про тотальний адмінресурс на довиборах у Дніпропетровську

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

Так, спостерігачі-«свободівці» на виборчій дільниці №037 зафіксували вкидання 40 бюлетенів за провладну кандидатку. Бюлетені було складено один у один, зазначили в партії.

Спостерігачі зафіксували це правопорушення і склали відповідний протокол. Водночас, заявили у "Свободі", голова ДВК О.М.Єлєніна перешкоджає роботі спостерігачів та відмовляється реагувати на порушення.

Нині на місце події прибули представники міліції та прокуратури.

Також під час виборів зафіксовано тотальне застосування адмінресурсу. Так, за Гололобову, яка працює в Університеті залізничного транспорту, змушують голосувати студентів цього вишу.

Студентам Університету залізничного транспорту зробили тимчасову прописку (на кілька тижнів), щоби вони могли проголосувати за кандидатку від влади.

«Оскільки в понеділок у навчальному закладі розпочнеться залікова сесія, студенти голосують за оцінки. Вони ходять на виборчі дільниці групами по 10-15 чоловік, а біля ДВК на них чекають викладачі, які контролюють присутність студентів зі списками груп та відомостями про кількість боргів кожного», - зазначають у «Свободі».

Також спостерігачі повідомляють, що на дільницях видають бюлетені, не перевіряючи прописки.

Гололобовій на виборах протистоїть націоналіст Кирило Дороленко, який очолює облорганізацію «Студентської Свободи» і є єдиним кандидатом у депутати Дніпропетровської міськради від об'єднаних сил опозиції.