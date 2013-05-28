Єфремов запевнив росіян, що УПА не отримає офіційного визнання

Про це лідер фракції ПР Олександр Єфремов повідомив в інтерв'ю РІА «Новости».

«Ми вважаємо, що представники дивізії СС «Галичина» і підрозділу «Нахтігаль», в яких воювали українські громадяни, більш того - разом з німцями виконували роль поліцаїв і брали участь у страті великої кількості громадян, не мають права бути прирівняними до воїнів, які дійсно звільняли нашу землю від "коричневої чуми", - сказав політик.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України В’ячеслав Кириленко, Іван Стойко і Олег Медуниця 23 травня подали до Верховної Ради України проект Закону України «Про визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України».

Законопроектом боротьба членів ОУН і вояків УПА за свободу і незалежність України у період з вересня 1939 року до кінця 1956 року визначається як національно-визвольна боротьба (стаття 2), а також ОУН і УПА визначаються воюючою стороною за незалежність України у Другій світовій війні (стаття 1).

Відповідно до законопроекту, на колишніх воїнів Української Повстанської Армії поширюється статус учасників бойових дій і пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” для учасників бойових дій.