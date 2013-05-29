Азарову заведуть шкільний щоденник з оцінками

Народний депутат Сергій Каплін (УДАР) повідомив виданню Комерсант Україна про початок проекту під назвою "Щоденник Азарова". "Це буде сайт, оформлений як шкільний щоденник. Наші волонтери будуть відзначати там найбільш значущі події в діяльності Миколи Азарова, а громадяни зможуть коментувати і ставити оцінки. Наприкінці місяця вони будуть підсумовуватися і виводитися в загальний бал, щоб люди знали, як працював прем'єр. Миколі Азарову також можна буде поставити оцінку за поведінку ", - розповів Каплін.

Депутат запевнив, що учасники проекту "не перешкоджатимуть діяльності прем'єра". Вся інформація про роботу глави уряду видобуватиметься з власних і відкритих джерел - публікацій друкованих та інтернет-видань, сайту уряду та сторінки Миколи Азарова на Facebook. "Презентація щоденника відбудеться наступного тижня. Це пробний крок, далі ми постараємося, щоб такі щоденники з'явилися у кожного чиновника, мера та народного депутата", - зазначив Каплін.

У фракції "Батьківщина" підтримали ініціативу своїх колег. "Самому Миколі Азарову давно наплювати на подібні ініціативи, а про таке поняття, як громадський контроль він навіть не чув! У принципі, ідея колег хороша, хоча це і не більше, ніж троллінг - втім, це теж потрібна справа для мобілізації людей", - заявив член парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Стець ("Батьківщина").

Представники Партії регіонів назвали пропозицію партії УДАР "рекламним ходом опозиції". "Така ідея буде подобатися людям, оскільки громадяни у нас завжди налаштовані проти влади. Але, я вважаю, що неможливо оцінювати діяльність прем'єр-міністра за вирваними з контексту фразами і висловлюваннями", - сказала народний депутат Світлана Фабрикант (Партія регіонів).