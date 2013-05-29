Бойко вважає, що статус в МС не зашкодить євроінтергації

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв’ю журналістам.

“Я не думаю, що європейська комісія буде проти того статусу, який ми сьогодні отримали”, - сказав Бойко.

При цьому він пояснив журналістам, що сьогодні мова йшла про два рішення. Перше - стосується того, що президенти досягли домовленості підписати 31 травня у Мінську меморандум між Кабінетом міністрів України та Євразійською економічною комісією, в якому Україні фактично буде надано статус спостерігача у Митному союзі. Другий документ, який сьогодні вже підписали президенти, стосується того, що президенти Росії, Білорусі і Казахстану підтримають прагнення України стати спостерігачем в Євразійському союзі після початку його роботи у 2015 році.

“Для нас дуже важливо це, тому що для нас важливо знати про процеси в цих об’єднаннях, мати доступ до інформації, щоб оцінити наші можливі ризики, обмеження”, - підкреслив Бойко.

Він наголосив на важливості сьогоднішнього рішення для України, зауваживши, що наша держава відтепер “з відкритими очима дивитиметься на майбутнє (євразійського) союзу, і на наше місце в цьому процесі”.