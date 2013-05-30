Суд знову заборонив акцію біля «Межигір’я»
Суд знову заборонив активістам ДемАльянсу проводити акцію біля «Межигір’я».
Київський окружний адміністративний суд оперативно задовольнив позов Новопетрівської сільради та заборонив активістам партії «Демократичний Альянс» проводити «дорожній протест» з передачею вимог Президенту України Віктору Януковичу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, акція мала вже вдруге відбутися під резиденцією Януковича «Межигір’я».
“Завдяки суддям право українців протестувати не поширюється на офіс Президента в Межигір’ї. Рішеннями судів Янукович створює для себе комфортний режим, вільний від людей. Запевняю, що судові рішення Януковича від протестів не захистять” - наголосив голова Київського осередку ДемАльянсу Максим Панов.
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У квітні 2012 року суд вже забороняв мирний дорожній протест під «Межигір’ям» - через загрозу повені. Максиму Панову, який приїхав перевірити наявність паводку, суд призначив 7 діб арешту. Пізніше, за протест під «Межигір’ям» на 5 діб було заарештовано голову Демократичного Альянсу Василя Гацька.
Цього разу причиною заборони суд визначив те, що ”Вишгородський райвідділок міліції заперечує проти проведення акції” і побоювання сільради, що “дорожній протест несе реальну загрозу безпеці громадян”.
У квітні «Демократичний Альянс» оприлюднив перелік вимог до влади щодо стану український доріг. Активісти партії, серед іншого, вимагали забезпечити приведення дорожнього покриття у відповідність до експлуатаційних вимог; забезпечити необхідне фінансування реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг у межах міста відповідно до будівельних норм та державних стандартів та невідкладно запровадити процедури громадського контролю за здійсненням ремонту та утриманням вулиць і доріг у столиці; забезпечити невідкладне проведення незалежної експертизи якості та відповідності державним стандартам ремонтних робіт на дорогах.