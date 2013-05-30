Суд знову заборонив акцію біля «Межигір’я»

Київський окружний адміністративний суд оперативно задовольнив позов Новопетрівської сільради та заборонив активістам партії «Демократичний Альянс» проводити «дорожній протест» з передачею вимог Президенту України Віктору Януковичу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, акція мала вже вдруге відбутися під резиденцією Януковича «Межигір’я».

“Завдяки суддям право українців протестувати не поширюється на офіс Президента в Межигір’ї. Рішеннями судів Янукович створює для себе комфортний режим, вільний від людей. Запевняю, що судові рішення Януковича від протестів не захистять” - наголосив голова Київського осередку ДемАльянсу Максим Панов.

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У квітні 2012 року суд вже забороняв мирний дорожній протест під «Межигір’ям» - через загрозу повені. Максиму Панову, який приїхав перевірити наявність паводку, суд призначив 7 діб арешту. Пізніше, за протест під «Межигір’ям» на 5 діб було заарештовано голову Демократичного Альянсу Василя Гацька.

Цього разу причиною заборони суд визначив те, що ”Вишгородський райвідділок міліції заперечує проти проведення акції” і побоювання сільради, що “дорожній протест несе реальну загрозу безпеці громадян”.

У квітні «Демократичний Альянс» оприлюднив перелік вимог до влади щодо стану український доріг. Активісти партії, серед іншого, вимагали забезпечити приведення дорожнього покриття у відповідність до експлуатаційних вимог; забезпечити необхідне фінансування реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг у межах міста відповідно до будівельних норм та державних стандартів та невідкладно запровадити процедури громадського контролю за здійсненням ремонту та утриманням вулиць і доріг у столиці; забезпечити невідкладне проведення незалежної експертизи якості та відповідності державним стандартам ремонтних робіт на дорогах.