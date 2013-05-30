До Януковича на Банкову прийде віце-президент Європарламенту
10:11, 30 травня 2013Політика
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Янукович сьогодні зустрінеться з віце-президентом Європарламенту.
Яцек Протасевич приїде на зустріч до Януковича
Сьогодні о 15.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з віце-президентом Європейського парламенту Яцеком Протасевичем (АПУ, вул. Банкова, 11).
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.30 за тел. +380 (44) 255-63-18.
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