До Януковича на Банкову прийде віце-президент Європарламенту

Янукович сьогодні зустрінеться з віце-президентом Європарламенту.

Сьогодні о 15.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з віце-президентом Європейського парламенту Яцеком Протасевичем (АПУ, вул. Банкова, 11). Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.30 за тел. +380 (44) 255-63-18.

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