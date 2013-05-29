Янукович оглянув найбільший оперний театр в Центральній Азії

Президенти України Віктор Янукович, Білорусі Олександр Лукашенко, Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Киргизії Алмазбек Атамбаєв та РФ Володимир Путін оглянули будівництво нового театру опери і балету «Астана Опера».

Про це УНІАН повідомили у прес-служби Президента України.

Офіційна церемонія відкриття театру запланована на 21 червня. Це буде найбільший театр опери та балету в Центральній Азії, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Янукович перебуває в Астані з робочим візитом.