Янукович оглянув найбільший оперний театр в Центральній Азії
18:24, 29 травня 2013Політика
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Президенти України, Білорусі, Казахстану, Киргизії та РФ оглянули будівництво нового оперного театру в Астані.
Янукович оглянув, як будують "Астана Опера" / Фото : inform.kz
Президенти України Віктор Янукович, Білорусі Олександр Лукашенко, Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Киргизії Алмазбек Атамбаєв та РФ Володимир Путін оглянули будівництво нового театру опери і балету «Астана Опера».
Про це УНІАН повідомили у прес-служби Президента України.
Офіційна церемонія відкриття театру запланована на 21 червня. Це буде найбільший театр опери та балету в Центральній Азії, зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Янукович перебуває в Астані з робочим візитом.
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