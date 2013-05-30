Москва закликала США та ЄС «приструнити» сирійську опозицію

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише РІА Новости.

"Сподіваюся, що знайдуться здорові сили серед американців і європейців, які зможуть приструнити тих, хто потурає таким абсолютно неприйнятним і агресивних підходам Національної коаліції, і намагається представити цю коаліцію як єдину структуру, з якою має розмовляти уряд Сирії", - сказав він на прес-конференції в Москві.

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За словами Лаврова, "коаліція не має ніякої конструктивної платформи".

"Вони там ділять пости, вирішують, хто очолюватиме цю структуру. Єдине, що їх об'єднує, це вимога негайного відходу Башара Асада. Але нереалістичність такого підходу зрозуміла всім, включаючи наших західних партнерів", - сказав глава МЗС РФ.

У Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою і опозицією. За цей час в країні, за озвученими ООН даними, загинули понад 80 тисяч людей.