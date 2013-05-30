Асад заявив, що Сирія отримала першу партію комплексів С-300 із Росії
10:16, 30 травня 2013Світ
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Сирія отримала першу партію зенітних ракет С-300, заявив президент Башар Асад в інтерв'ю телеканалу "Аль-Манар", витяги з якого наводить ліванська газета "Аль-Ахбар".
Асад пообіцяв "відповідати" Ізраїлю / фото vestikavkaza.ru
Сирія отримала першу партію російських зенітних ракет С-300", - сказав Асад.
За його словами, решта партії прибуде найближчим часом.
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Асад також підтвердив, що в майбутньому Сирія буде відповідати на всі нові атаки з ізраїльського боку, - відзначає РІА Новости.
Як відомо, Росія заявляє, що постачає до Сирії виключно оборонне озброєння згідно з контрактами, укладеними ще до початку конфлікту в цій країні. МЗС РФ зокрема відзначав, що поставки систем ППО С-300 є стримуючим чинником, який перешкоджає зовнішньому втручанню в сирійський конфлікт.
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