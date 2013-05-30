Асад заявив, що Сирія отримала першу партію комплексів С-300 із Росії

Сирія отримала першу партію російських зенітних ракет С-300", - сказав Асад.

За його словами, решта партії прибуде найближчим часом.

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Асад також підтвердив, що в майбутньому Сирія буде відповідати на всі нові атаки з ізраїльського боку, - відзначає РІА Новости.

Як відомо, Росія заявляє, що постачає до Сирії виключно оборонне озброєння згідно з контрактами, укладеними ще до початку конфлікту в цій країні. МЗС РФ зокрема відзначав, що поставки систем ППО С-300 є стримуючим чинником, який перешкоджає зовнішньому втручанню в сирійський конфлікт.