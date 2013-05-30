У Верховній Раді порахували мільйонерів

Серед народних депутатів VII скликання, щонайменше, 44 парламентарія у 2012 році отримали дохід більш як 1 млн грн, а ще у 15 депутатів більш як мільйон гривень склав сукупний річний дохід сім’ї.

Про це повідомляє Громадський рух “Чесно”, посилаючись на аналіз декларацій 183 парламентаріїв, оприлюднених у відкритих джерелах чи отриманих у відповідь на звернення руху.

«Чесно» зауважує, що станом на 17 травня всупереч вимогам законодавства майнові декларації інших 261 депутата (переважно – представників фракцій Партії регіонів та КПУ) залишалися недоступними для громадськості – вони не були оприлюднені в офіційному виданні Верховної Ради України «Голосі України», на веб-порталі парламенту, інших загальнодоступних джерелах, та не надані у відповідь на звернення руху.

Згідно з отриманими рухом даними, найбільший дохід у 2012 році отримав регіонал Сергій Тігіпко – 40 630 727,3 грн. На другому місці – лідер партії «УДАР» Віталій Кличко (40 011 204 грн), на третьому – представник фракції ПР (ОВО №196, Черкаська обл.) Геннадій Бобов (39 605 926 грн).

Рейтинг фінансово найуспішніших жінок очолює представниця ВО «Батьківщина» Ірина Луценко (річний дохід - 22 402 023,09 грн), наступною йде колега по фракції Леся Оробець (8 438 513 грн), на третій позиції - комуністка Оксана Калетник (6 954 512 грн).

Серед лідерів фракцій найбільший дохід у 2012 році отримав «ударівець» Кличко – понад 40 млн грн. На другому місці - лідер ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк (1 369 464 грн). Олег Тягнибок зі «Свободи» у 2012 році заробив 202 379 грн. Декларації Олександра Єфремова (Партія регіонів) та Петра Симоненка (КПУ) станом на 17 травня у публічному доступі рух не виявив.

Найбільший сукупний дохід сім’ї задекларував регіонал Бобов (61 815 201 грн). Він же очолює і рейтинг найуспішніших мажоритарників (проаналізовано декларації 77 мажоритарників, що є у відкритому доступі). Також серед депутатів, що були обрані в одномандатних виборчих округах, найбільший дохід отримали: позафракційні депутати Юрій Дерев’янко (ОВК №87 на Івано-Франківщині, річний дохід - 25 537 331 грн) та Сергій Мартиняк (ОВК №20 на Волині, річний дохід – 23 359 685 грн), регіонал Іван Куровський (ОВК №209 на Чернігівщині, річний дохід - 22 509 298 грн) та «ударівець» Ярослав Дубневич (ОВК №120 на Львівщині, річний дохід – 13 515 594 грн).