Віце-президент Європарламенту має надію, що Тимошенко випустять до саміту у Вільнюсі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич під час Другого національного експертного форуму “Україна - 2013. Порядок денний”, організованого Інститутом Горшеніна.

За словами Протасевича, серед 11 питань, які погоджені й мають бути вирішені до саміту, найголовнішим є вибіркове правосуддя в Україні.

Він зазначив, що звільнення засуджених колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука змінило “сприйняття протесту і ставлення до цього питання”.

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Як сказав віце-президент Європарламенту, місія уповноважених представників Європарламенту на чолі з Александром Кваснєвським та Петом Коксом працюватиме «ще більше» для досягнення прийняття рішення щодо Тимошенко. За словами Протасевича, він сьогодні не може відповісти точно на запитання, чи є можливим досягнення у даному питанні позитивного рішення.

Протасевич також зазначив, що сьогодні вранці стало відомо, що до осінньої сесії у Верховну Раду України надійдуть на розгляд законопроекти, які стосуються ухвалення Виборчого кодексу та змін у судовій системі, зокрема, в частині ролі Генеральної прокуратури України.

Він назвав важливим не лише те, щоб ці законопроекти були розглянуті у парламенті, але й щоб вони були ухвалені та підписані Президентом України.

Протасевич висловив сподівання, що Україна виконає домовленості до саміту у Вільнюсі.