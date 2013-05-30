Віце-президент Європарламенту має надію, що Тимошенко випустять до саміту у Вільнюсі
Існують сподівання, що до саміту «Схіного партнерства» в листопаді у Вільнюсі буде прийнято позитивне рішення щодо екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич під час Другого національного експертного форуму “Україна - 2013. Порядок денний”, організованого Інститутом Горшеніна.
За словами Протасевича, серед 11 питань, які погоджені й мають бути вирішені до саміту, найголовнішим є вибіркове правосуддя в Україні.
Він зазначив, що звільнення засуджених колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука змінило “сприйняття протесту і ставлення до цього питання”.
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Як сказав віце-президент Європарламенту, місія уповноважених представників Європарламенту на чолі з Александром Кваснєвським та Петом Коксом працюватиме «ще більше» для досягнення прийняття рішення щодо Тимошенко. За словами Протасевича, він сьогодні не може відповісти точно на запитання, чи є можливим досягнення у даному питанні позитивного рішення.
Протасевич також зазначив, що сьогодні вранці стало відомо, що до осінньої сесії у Верховну Раду України надійдуть на розгляд законопроекти, які стосуються ухвалення Виборчого кодексу та змін у судовій системі, зокрема, в частині ролі Генеральної прокуратури України.
Він назвав важливим не лише те, щоб ці законопроекти були розглянуті у парламенті, але й щоб вони були ухвалені та підписані Президентом України.
Протасевич висловив сподівання, що Україна виконає домовленості до саміту у Вільнюсі.