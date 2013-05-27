Кузьмін: Доказів достатньо, щоб звинуватити Тимошенко у вбивстві

У Кузьміна свідчення Кириченка не викликають сумнівів і він виключає можливість впливу або тиску на нього з боку українських правоохоронних органів.

"Кириченко більше 15 років живе в США, він недосяжний для української Феміди, вплинути на нього неможливо. Причин для обмовлювання Тимошенко у нього не було, і немає на даний момент. Кириченко перебуває під захистом американської влади як важливий свідок, і вплинути на нього українські слідчі ніяк не можуть", - заявив Кузьмін в інтерв'ю Форбс-Україна.

У той же час заступник генпрокурора визнав, що перед допитом Кириченка його дружину було затримано в Україні, її утримували в СІЗО і навіть засудили в українському суді, після чого відпустили в США.

"Генпрокуратура справи стосовно дружини Кириченко не закривала. Справа була направлена ​​до суду. Вона навіть була під вартою якийсь час. Кириченко визнали судом винною у вчиненні злочину на території України, після чого в 2011 році їй було дозволено виїхати назад в США, де вона і живе вже більше двох років", - повідомив Кузьмін.

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За його словами, Кириченко сам прийшов в українське консульство і заявив, що у нього є докази того, что Тимошенко і Лазаренка замовили вбивство Щербаня.

"У 2012 році він прийшов до консульства України в США із заявою про те, що вбивство Євгена Щербаня замовили Тимошенко і Лазаренко, і про те, звідки йому це відомо. Консул прийняв від нього цю заяву і направив її в Україну. Після цього були спроби через департамент юстиції США допитати свідка за процедурою, прийнятою в США. Потім новий КПК дав нам можливість допитати Кириченка в режимі відеоконференції. Кириченко прийшов до консульства і підтвердив все, що розповідав раніше. Покази, які він дав на допиті 15 травня 2013, повністю відповідають заяві, яку він робив у 2012 році", - пояснив заступник генпрокурора, не прокоментувавши різницю в показах Кириченко для суду США і України.

Кузьмін каже, що показам свідків можна вірити і що їх достатньо для звинувачення Тимошенко у вбивстві народного депутата Щербаня.

"Кириченко є основним свідком у справі, за якою Лазаренка американський суд засудив до 10 років ув'язнення. Аналогічні свідчення він дав українському суду у справі про вбивство Євгена Щербаня. Покази, які він дав, є рівнозначними за своєю доказової силою як в американському, так і в українському суді. І у мене немає сумнівів, що він говорить правду. Крім того, його свідчення підтверджуються й іншими отриманими слідчими даними. Сукупність доказів дає нам можливість представити цю справу до суду і звинуватити Тимошенко у вбивстві українського депутата", - сказав Кузьмін.

Замнегпрокурора також сказав, що ГПУ не розглядає Кириченко як співучасника злочину.