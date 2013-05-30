Карпачова лякає, що Україну можуть «попросити» з Ради Європи

Екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова вважає, що Президент України Віктор Янукович має всі підстави для помилування колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, засудженої до 7 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила на прес-конференції у Києві.

За словами Карпачової, помилування може бути застосовано до будь-якої особи, у справі якої винесено вирок.

«Є всі підстави, щоб по першій кримінальній справі (була) застосована та ж процедура, що й по справі Луценка… Немає жодних проблем застосувати процедуру», - зокрема, сказала Карпачова.

Водночас, на її думку, розгляд низки кримінальних справ проти Тимошенко в судах не є перешкодою для її помилування. «Якщо ми сповідуємо презумпцію невинуватості, то нічого не заважає її звільненню», - пояснила Карпачова.

Говорячи про виконання рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Тимошенко, Карпачова зазначила, що виплата компенсації «є недостатньою для виконання рішення суду». При цьому, вона закликала владу не затягувати з виконанням рішення ЄСПЛ.

«Я дуже сподіваюся, що на нас чекають позитивні новини», - резюмувала Карпачова.

У цьому контексті екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини також припускає, що Рада Європи може призупинити членство України через незадовільне виконання низки рішень Європейського суду з прав людини

Карпачова нагадала, що 4-6 червня Комітет міністрів Ради Європи перевірить виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах Георгія Гонгадзе та Юрія Луценка.

«Санкції такі, що ми можемо бути в ізоляції… Може бути призупинене членство в Раді Європі», - припустила Карпачова.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2013 року Комісія при Президентові у питаннях помилування відхилила клопотання народних депутатів-жінок про помилування Тимошенко.

«Комісія проголосувала одноголосно за те, щоб відхилити клопотання народних депутатів-жінок до Президента України про помилування. Виходили з обставин справи, прийняли до уваги висновок наукових закладів щодо можливості застосування акта про помилування», - зазначив голова Комісії Геннадій Васильєв.

«Враховуючи обставини, що по трьох кримінальних справах не прийняті рішення судами щодо її винуватості або невинуватості, ми вважали за необхідне відправити запит від Комісії у наукові установи з тим, щоби вони надали свої висновки, чи можна за таких обставин застосовувати акт Президента про помилування, акт гуманності. Ми отримали висновок про те, що якби таке рішення ухвалювалося Комісією, воно було би передчасним», - сказав голова Комісії.