Голова МВС Захарченко захистив у Полтаві докторську дисертацію

Про це журналістів повідомив ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля.

За його словами, Захарченко захистив роботу на тему: Механізми індикативного управління економічною безпекою національної економіки.

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У своїй роботі міністр використовував практичні напрацювання, які одержав під час роботи в податковій міліції.