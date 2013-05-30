Голова МВС Захарченко захистив у Полтаві докторську дисертацію
17:10, 30 травня 2013Політика
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Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко 29 травня у Полтаві захистив докторську дисертацію.
Віталій Захарченко захистився в Полтаві
Про це журналістів повідомив ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля.
За його словами, Захарченко захистив роботу на тему: Механізми індикативного управління економічною безпекою національної економіки.
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У своїй роботі міністр використовував практичні напрацювання, які одержав під час роботи в податковій міліції.
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