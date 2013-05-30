УДАР звинувачує мера Одеси Костусєва в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі повідомила юрист Неоніла Ткаченко.

«Вчора ми звернулися до прокурора Одеської області із заявою про скоєння правопорушення Костусєвим за ст. 161 КК України за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті», - сказала Ткаченко.

Вона додала, що образи були завдані умисно й публічно.

За її словами, Костусєв відмовився виконувати рішення суду, що зобов'язав його і 88 депутатів міськради Одеси вибачитися перед городянами за те, що вони назвали мітингувальників фашистами.

Ткаченко вважає, що майно мера можна конфіскувати (в разі відповідного рішення суду) й використовувати для виплати моральної компенсації городянам, яких він образив.

Як пояснили в прес-службі парторганізації, Приморський районний суд Одеси зобов'язав Костусєва і депутатів міськради публічно вибачитися перед городянами за те, що вони назвали учасників численного мітингу, що пройшов у грудні минулого року, фашистами. Таке рішення суд прийняв 22 травня.

«У рішенні суду вказано, що міський голова Одеси Олексій Костусєв, а також 88 депутатів міськради повинні вибачитися перед жителями Одеси за розпорядження під претензійною назвою «Фашизм не пройде», прийняте 21 грудня на сесії міськради, коли сотні одеситів хотіли донести до міської влади свої вимоги. Тоді, 21 грудня, при «штурмі мерії» Костусєв сфальсифікував документ під назвою «Звернення міського голови до громадян Одеси», в якому назвав людей, присутніх перед будівлею мерії, «недобитыми наследниками фашизма» і «фашиствующими молодчиками», - повідомили в прес-службі парторганізації.

Уточнюється, що серед мітингувальників були представники опозиційних політичних сил, підприємці ринків Одеси, ошукані інвестори довгобудів, захисники дитячої парусної школи у «Відраді», активісти громадської організації «За всю Одесу», а також пересічні одесити, які опинилися того дня на Думській площі біля мерії.

Обласна організація «УДАРу» подала позов до суду на Костусєва з тим, щоб він вибачився перед одеситами за образу.

Спочатку Приморський райсуд відмовив у розгляді справи. «УДАР» подав апеляцію, яку виграв.

19 березня відбулося повторне засідання Приморського райсуду, на якому суддя Оксана Суворова перенесла засідання на 24 квітня з тим, щоб до суду з'явилися Костусєв і 88 депутатів.

«24 квітня представник Костусєва втекла з будівлі суду, залишивши вимогу надати суду відеоматеріали про мітинги перед мерією 21 грудня, де було зрозуміло, що окрім опозиційних партій того дня на Думській площі були прості одесити, яких Костусєв назвав «фашистами», - повідомили в прес-службі.

Юристи облорганізації «УДАРу» з'ясували, що за «Звернення міського голови до громадян Одеси» 88 депутатів міськради голосували пакетом, але в будь-якому випадку представник мерії в суді Наталія Самодурова зажадала їх явки на суд 22 травня, але до суду не з'явилася.

«УДАР» зажадав розглянути справу без представників мерії. В результаті суд виніс ухвалу: Костусєву і 88 депутатам вибачитися перед одеситами через муніципальну газету «Одеський вісник».

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2012 року прихильники ВО «Свобода», партії «УДАР», ошукані інвестори і підприємці ринків намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій відбувалося засідання сесії міської ради. Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради. «Свобода» звинуватила охорону мерії Одеси в застосуванні проти мітингувальників біля будівлі міської ради сльозогінного газу та водометів.