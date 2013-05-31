У київських регіоналів новий лідер

Як передає кореспондент УНІАН, сам А.Голубченко підтвердив, що таке рішення було прийняте в четвер на закритій конференції КО Партії регіонів.

За словами А.Голубченка, обрання його керівником столичної організації ПР не завадить його основній роботі на посаді першого заступника голови КМДА.

«Потрібно виконувати роботу і там, і там. І для цього потрібно багато часу. Але робота в структурі КМДА заступником і першим заступником знайомі мені не з чуток, і в мене більше турбот про те, як вибудувати партійну роботу», - сказав він.