До 1 січня 2014 року в усіх містах та райцентрах створять «Єдині вікна»

«Люди мають отримувати якісні адмінпослуги в комфортних умовах. Для цього Уряд створює потужну мережу центрів «Єдиного вікна» по всій країні та реалізує проект по спрощенню отримання таких послуг через відділення «Укрпошти». До 1 січня 2014 в усіх містах обласного значення та райцентрах мають бути створені центрі надання адміністративних послуг, що працюватимуть за принципом «Єдиного вікна». Вже створено 120 таких центрів, всього іх має бути 684», - сказав Олександр Вілкул.

Серед адмінпослуг, наприклад, реєстрація юридичної особи та фізичної особи підприємця, витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно або витяги з Державного земельного кадастру. «В тому числі це стосується можливості отримання громадянином загранпаспорта саме в центрі адмінпослуг. Такий пілотний проект вже реалізується в Деснянському районі міста Київа», - сказав Олександр Вілкул.

«Наступним кроком підвищення якості надання адмінпослуг є впровадження он-лайн контролю роботи центрів надання адміністративних послуг. У нас є вже приклади регіонів, де реалізований такий принцип. Завдяки цьому 90% послуг видаються достроково. А відсоток порушення термінів надання послуги або відмови зведений практично до нуля», - сказав Олександр Вілкул.

На сьогодні центри адміністративних послуг створені майже в усіх областях Україні (крім Закарпатської). Через них видається загалом 143 види дозвільних документів та понад 100 інших адміністративних послуг. Найбільша кількість таких Центрів відкрита в Дніпропетровській (36), Сумській (25) та Київській (11) областях.

У центрах, що працюватимуть за принципом «Єдиного вікна» під час отримання послуг громадяни і представники бізнесу контактують тільки з адміністраторами, яким здають необхідні документи. Одночасно адміністратори контролюють терміни надання послуг бек-офісом, який складається з представників органів державної влади та органів місцевої влади. «У результаті громадяни отримують якісні послуги у найкоротший термін», - сказав Олександр Вілкул.

Олександр Вілкул зазначив, що Уряд продовжує роботу над поширенням проекту надання адмінпослуг через «Укрпошту». Наразі спрощений доступ до адмінпослуг через «Укрпошту» мають жителі 10 областей через 851 відділення «Укрпошти».

До кінця другого кварталу 2013 року кількість поштових відділень, що надаватимуть мешканцям спрощений доступ до адміністративних послуг (у всіх 27 дирекціях «Укрпошти» по всій території України), становитиме 3137.