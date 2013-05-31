За минулий рік кількість працівників Газпрому перевалила за 430 тисяч

"Станом на 31 грудня 2012 спискова чисельність працівників товариств групи "Газпром" склала 431,2 тисячі осіб, у тому числі 27,4 тисячі осіб зайнято в компаніях, зареєстрованих за межами території Росії", - цитує документ РІА Новости.

Згідно зі звітом, збільшення облікової чисельності в порівнянні з даними на 31 грудня 2011 року пов'язане з входженням до складу групи ВАТ "Газпром нафтохім Салават" і його дочірніх товариств.

При цьому облікова чисельність працівників основних товариств групи "Газпром" з видобутку, транспортування, підземного зберігання і переробки газу склала 222,5 тисячі осіб.

Станом на 31 грудня 2011 спискова чисельність працівників товариств групи становила 404,4 тисячі осіб, у тому числі 25,9 тисячі осіб було зайнято в компаніях групи, зареєстрованих за межами території Росії. При цьому облікова чисельність працівників основних товариств з видобутку, транспортування, підземного зберігання і переробки газу склала 219,3 тисячі осіб.