Вибори мера в Києві: Експерт назвав потенційних переможців
Перемогти провладного кандидата на виборах Київського міського голови зможе особа, яка має особисту популярність, а не лише підтримку з боку опозиції.
Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Перемогти провладного кандидата можна, якщо опозиція висуне кандидата, який матиме особисту популярність, а не лише покладатиметься на те, що він від опозиції", - сказав Фесенко.
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Він зазначив, що серед таких кандидатів найбільше підходять Віталій Кличко і Петро Порошенко. Зокрема, у останнього, на думку Фесенка, вже сформувався у Києві позитивний імідж. "Порошенка сприймають у Києві. У нього навіть вже сформувалося певне ядро прихильників і це означає, що Петро Олексійович повертається у велику політику", - сказав політолог.
У той же час Фесенко зауважив, що опозиції ще варто поборотися за дострокові вибори у столиці - спробувати залучити для цього або частину комуністів або «регіоналів».