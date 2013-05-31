Губернатор очолив чернігівських регіоналів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні, 31 травня, під час обласної конференції чернігівського осередку Партії регіонів.

Попередній голова Григорій Маньковський, який очолював Партію регіонів області з 2005 року, склав повноваження за власним бажанням.

У роботі партійної конференції взяв участь Голова Верховної Ради України Володимир Рибак, який з робочим візитом відвідував місто Чернігів.

У своєму виступі він наголосив на необхідності виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича та підготовки до майбутніх президентських виборів у 2015 році.

Новообраний голова також звернувся до колег із закликом посилено готуватися до президентських виборів.