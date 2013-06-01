Експерт: КСУ не забороняв провести вибори в Києві в 2013 році

Про це заявив у коментарі ZN.UA голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

За його словами, ключове слово в рішенні КСУ - чергові вибори. "Депутати звернулися з проханням розтлумачити норми, що стосуються проведення чергових виборів місцевих рад та міських голів, а не ситуацію, що склалася в Києві. Що стосується чергових виборів, то ніяких питань з цього приводу бути не може. КСУ досить правильно все трактує на цей рахунок. Згідно з внесеними до Конституції змінами, чергові вибори мають відбутися в останню неділю п'ятого року повноважень після чергових виборів", - зазначив Ігор Коліушко.

"Таким чином, ніяк не можна вважати, що КСУ заборонив проводити вибори в Києві зараз. Тут узагалі нічого не сказано про вибори в Києві", - підкреслив він.

Експерт також назвав незрозумілим пункт мотивувальної частини рішення КСУ, в якому передбачається продовження або скорочення строків повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах.

"Цим суд, образно кажучи, простягнув якусь руку допомоги влади. Саме на цей абзац вона спиратиметься, призначаючи вибори на 2015 р. Проте той же КСУ завбачливо не закріпив цю норму в резолютивній частині рішення. По суті, віддавши право прийняти рішення про вибори Верховній Раді", - сказав Коліушко.