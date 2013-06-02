УДАР заявляє, що у Василькові вже «каруселять»

Народні депутати України та спостерігачі від партії «УДАР» фіксують різноманітні правопорушення на позачергових виборах міського голови Василькова, найпоширенішими з яких є голосування громадян без місцевої прописки (реєстрації).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАРу.

«Відкриття виборчих дільниць відбулося більш-менш спокійно, хоча на деяких з них виникали ситуації, коли не хотіли реєструвати офіційних спостерігачів від громадських організацій та кандидатів на виборах. Однак вже протягом перших годин голосування представники УДАРу виявили автомобілі, які возили мешканців Вишневого по різним виборчим дільницям. Ці люди намагаються проголосувати за інших осіб або ж винести із дільниці виборчий бюлетень. Членів ДВК та осіб, що беруть участь в організації технології «Карусель», вирізняють специфічний колір одягу та кольорові помітки у паспортах», - повідомили у партії «УДАР».

Також у партії додали: «Буквально щойно на виборчій дільниці № 321280 громадянин із київською пропискою, перебуваючи у нетверезому стані, намагався проголосувати за іншу особу. Спостерігачі від опозиційного кандидата Сергія Сабова оперативно зреагували та викликали міліцію, в результаті чого чоловіка було затримано».

«За наявною у депутатів від УДАРу інформацією, у списках виборців міста Василькова наявно близько 2 тисяч «мертвих» душ, бюлетені яких можуть бути використані для фальсифікації результатів голосування. Усі виявленні порушення виборчого законодавства фіксуються партійними активістами і складаються відповідні акти», - говориться в повідомленні.