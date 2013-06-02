Депутата від Свободи вигнали з приміщення ДВК у Василькові
З приміщення ДВК у Василькові видалили депутата облради, яка знімала події на відеокамеру, заявляє ОПОРА.
На дільниці № 321277 м. Василькова комісія прийняла рішення вивести з приміщення депутата Київської обласної ради від ВО «Свобода» Любов Соцьку, яка ставила питання членам дільничної виборчої комісії та знімала усе на відеокамеру.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.
У прес-службі зауважили, що Соцька перебувала на дільниці як довірена особа кандидата на міського голову від опозиції Сергія Сабова, тому те, що її примусили залишити приміщення, - є порушенням.
За словами спостерігача ОПОРИ, Соцька запитувала про те, чому сумки членів комісії знаходяться в приміщенні та чому не всі бюлетені знаходяться на столах. На що члени ДВК відповіли, що немає іншого приміщення для зберігання особистих речей, а стосовно бюлетенів – це захід безпеки, щоб їх не можна було знищити.
Після рішення комісії Соцька покинула дільницю у супроводі міліціонера.
Також, за даними спостерігачів ОПОРИ, на дільниці 321285 члени комісії відмовлялися видавати громадянам бюлетені, якщо були описки у списках виборців, та чисті бюлетені, якщо люди зверталися до комісії через зіпсований бюлетень.