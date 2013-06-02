Депутата від Свободи вигнали з приміщення ДВК у Василькові

На дільниці № 321277 м. Василькова комісія прийняла рішення вивести з приміщення депутата Київської обласної ради від ВО «Свобода» Любов Соцьку, яка ставила питання членам дільничної виборчої комісії та знімала усе на відеокамеру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.

У прес-службі зауважили, що Соцька перебувала на дільниці як довірена особа кандидата на міського голову від опозиції Сергія Сабова, тому те, що її примусили залишити приміщення, - є порушенням.

За словами спостерігача ОПОРИ, Соцька запитувала про те, чому сумки членів комісії знаходяться в приміщенні та чому не всі бюлетені знаходяться на столах. На що члени ДВК відповіли, що немає іншого приміщення для зберігання особистих речей, а стосовно бюлетенів – це захід безпеки, щоб їх не можна було знищити.

Після рішення комісії Соцька покинула дільницю у супроводі міліціонера.

Також, за даними спостерігачів ОПОРИ, на дільниці 321285 члени комісії відмовлялися видавати громадянам бюлетені, якщо були описки у списках виборців, та чисті бюлетені, якщо люди зверталися до комісії через зіпсований бюлетень.