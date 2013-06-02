Верхню палату парламенту Єгипту розпустять

Рішення суду про розпуск законодавчого органу набере чинності з моменту обрання Палати представників (нижня палата парламенту).

Як передає РІА Новости, також рішенням суду незаконним було визнано створення і формування Конституційної комісії, яка розробила Основний Закон країни і закон про ''надзвичайний стан''.

Верхня палата парламенту була наділена законодавчими повноваженнями Конституційною декларацією, прийнятою президентом в грудні минулого року.

Судовий позов про нелегітимність конституційної комісії ґрунтується на твердженні, що комісія була незаконно сформована парламентом, розпущена військовими в червні минулого року за постановою КС. Влітку 2012 року Конституційний суд визнав вибори до нижньої палати єгипетського парламенту такими, що не відповідають законодавству.

Чинна нині конституція Єгипту була розроблена Конституційною комісією і схвалена більшістю єгиптян на загальному референдумі в грудні минулого року. Загальні вибори депутатів в нову Палату представників країни мали розпочатися 22 квітня 2013 року, проте були перенесені на невизначений термін у зв'язку з судовим рішенням.