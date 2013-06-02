До виборчкому Василькова прибули Кличко та Герман

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області. У ВЗГ зазначили, що наразі не володіють інформацією з якою метою ці дві особи прибули до виборчкому.

Водночас в міліції Київщини зауважили, що всі об’єкти на яких відбувалися вибори та в подальшому відбуватиметься підрахунок голосів, взяті під посилену охорону із залученням бійців спецпідрозділів міліції.

Як відомо, одним з кандидатів від об’єднаної опозиції мера Василькова висунуто Сергія Сабова, від Партії Регіонів Володимира Сабадаша. Іншою особою, яка за визначенням соціологів має однакові шанси очолити місто, є колишній мер Василькова Валерій Попович.