Виборчком: В Алчевську на виборах мера переміг регіонал Косюга

Про це повідомив у інтерв'ю кореспонденту УНІАН голова міської виборчої комісії Анатолій Тертичний.

Зокрема, він відзначив, що при явці 22,34% найбільшу кількість голосів одержав кандидат від ПР Косюга.

За словами Тертичного, згідно із затвердженим виборчкомом протоколом, за Косюгу проголосували 50,95% виборців, за Олександра Бебешка (КПУ) – 16,13%, проти всіх – 8,11%. Кандидат від ПСПУ Микола Бойко одержав 7,78% голосів, Віталій Серпокрилов («УДАР») - 6,90%, Валерій Філатов («Громадянська позиція») - 6,0%, Михайло Васильченко (Союз лівих сил) - 2,16%.

За даними голови міської виборчої комісії, із 85374 виборців, внесених до списків для голосування, проголосували 19072 виборці.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори міського голови Алчевська проводилися у зв'язку з тим, що попередній мер Володимир Чуб був обраний народним депутатом і написав заяву про складання повноважень.