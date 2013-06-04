Рада не підтримала жодного проекту об’єднання посад мера Києва і голови КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” (щодо об’єднання посад голови КМДА та голови Київської міської ради), внесений народними депутатами з фракції “УДАР” Віталієм Кличком, Віталієм Ковальчуком та Валерієм Карпунцовим, проголосували лише 168 з 400 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували фракції Партії регіонів та КПУ.

Даним законопроектом передбачалося, що Президент України призначає мера Києва головою КМДА.

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За інший законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” (щодо призначення на посаду голови КМДА виключно особи, обраної Київським міським головою) проголосували лише 167 із 402 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом також передбачалося виключити норму, що виконавчим органом Київської міської ради є КМДА, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади в місті.

Також ВР не підтримала законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” (щодо відновлення цілісної системи місцевого самоврядування в місті Києві). За даний проект проголосували 168 із 401 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі. Законопроект внесли на розгляд ВР депутати від “Батьківщини” В’ячеслав Кириленко та Ксенія Ляпіна.

Проектом передбачалося, що на посаду голови КМДА Президент України призначає особу, обрану Київським міським головою.

Крім того, ВР відхилила законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” (щодо порядку утворення районних рад). Документ підтримали лише 164 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачалося утворити районні ради за рішенням територіальної громади Києва, прийнятим шляхом проведення місцевого референдуму.