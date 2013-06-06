Син Азарова спростовує інформацію про свій будинок в Австрії

Про це депутат сказав в інтерв’ю УНІАН.

Коментуючи повідомлення у ЗМІ, що у нього є нерухомість в Австрії, Азаров підкреслив: «Якби в мене дійсно там була нерухомість, я її задекларував би і абсолютно б цього не соромився».

Він ще раз повторив: «Нерухомості в мене в Австрії немає». В цьому контексті він уточнив, що винаймав житло. «Будинок, який сфотографували журналісти – це багатоквартирний житловий будинок. Але написали, що це будинок Азарова. Це ж абсолютна брехня…», - сказав Азаров і додав: «Я його винаймав. Крапка».

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Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, що політики вивозять свої сім’ї, дітей за кордон, де вони живуть і навчаються, депутат сказав: «Ми повинні будувати Україну, робити її правильною, красивою. Бо, якщо мене запитають, де будуть жити мої діти – вони будуть жити тут».

Він також зазначив, що не бачить іншої країни, де би було комфортно жити. «Я жив за кордоном. Я бачив багатьох наших людей і не бачив жодної людини, яка знайшла б там щастя…», - наголосив Азаров.