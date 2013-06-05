Азаров молодший: Партія регіонів – винятково за євроінтеграцію

Народний депутат з фракції Партії регіонів Олексій Азаров спілкується державною мовою не дуже добре, але упевнений, що його діти говоритимуть українською ідеально.

Про це депутат сказав в інтерв’ю УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, що батькові Азарова (йдеться про прем’єр-міністра України Миколу Азарова – УНІАН) часто дорікають, що він – державний службовець, а не знає мови, то як у нього з українською, депутат сказав: «Напевно, я спілкуюсь українською не дуже добре».

При цьому він зазначив, що, як перфекціоніст, намагається говорити тією мовою якою говорить добре і вміє говорити краще. «Але мої діти вивчають українську і вони будуть говорити ідеальною українською мовою. Я це знаю, - висловив упевненість Азаров. І додав, - Я знаю, що їм тут буде жити набагато комфортніше, ніж десь в іншому місці. Тут вони ростуть і жодна країна світу їх не прийме».

На запитання, чи не боїться він за своїх дітей, Азаров відповів: «Дуже боюсь». «Саме тому я закликаю всіх дослухатися один до одного. Треба зробити країну не проросійською, не проєвропейською, а проукраїнською», - наголосив депутат.

При цьому він висловив переконання, що це під силу зробити Партії регіонів. При цьому на уточнююче запитання, чи підтримує він євроінтеграцію, а не Митний союз із Росією Азаров підкреслив: «Партія регіонів – винятково за євроінтеграцію».

Він запевнив: «Сьогодні ми робимо все, щоб Україна зближалася з Європою. Хто, як не Партія регіонів, підтримує євроінтеграцію? Звісно, ми за ЄС».

«Один росіянин якось мені сказав: попередній уряд – кращий для Росії. Я запитую: чому? А він відповідає: бо ви за кожен долар торгувалися по газу, а вони одразу сказали: яка ціна вийшла? Давайте підпишемо… Не знаю чи це правда. Але кажу те, що чув. Ми торгувалися за кожен долар. Так хто проросійський, а хто – проукраїнський? Ті, хто торгувався за кожен долар чи той, хто поставив Україну на коліна перед Росією?», - зауважив Азаров.