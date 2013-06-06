84-річна американка виграла $600 мільйонів
03:26, 06 червня 2013Політика
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Організатори лотереї Powerball в середу оголосили ім'я жінки, яка виграла майже 600 мільйонів доларів. Нею стала 84-річна Глорія Маккензі зі штату Флорида.
84-річна американка виграла 600 млн. доларів
Ім'я переможниці було оголошено на прес-конференції відповідно до умов лотереї, але сама вона не поспілкувалася з журналістами.
У неї була можливість вибрати щорічні платежі або одноразову виплату. Вибравши друге, Маккензі отримає лише 370,8 мільйона доларів замість 590,5 мільйона, які становлять номінальну суму виграшу.
Маккензі купила лотерейний квиток у супермаркеті міста Зефірхіллс у Флориді, де живуть лише 13 тисяч осіб, і стала володаркою найбільшого в історії виграшу, отриманого однією людиною. Найбільший джекпот в 656 млн. доларів був розіграний в березні 2012 року, але тоді його розділили троє осіб зі штатів Іллінойс, Канзас і Міссурі, уточнює РІА "Новости".
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