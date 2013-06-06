84-річна американка виграла $600 мільйонів

Ім'я переможниці було оголошено на прес-конференції відповідно до умов лотереї, але сама вона не поспілкувалася з журналістами.

У неї була можливість вибрати щорічні платежі або одноразову виплату. Вибравши друге, Маккензі отримає лише 370,8 мільйона доларів замість 590,5 мільйона, які становлять номінальну суму виграшу.

Маккензі купила лотерейний квиток у супермаркеті міста Зефірхіллс у Флориді, де живуть лише 13 тисяч осіб, і стала володаркою найбільшого в історії виграшу, отриманого однією людиною. Найбільший джекпот в 656 млн. доларів був розіграний в березні 2012 року, але тоді його розділили троє осіб зі штатів Іллінойс, Канзас і Міссурі, уточнює РІА "Новости".