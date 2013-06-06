Опозиція зайшла у президію і за трибуну парламенту

10:50, 06 червня 2013
Політика
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Народні депутати України зі складу опозиційних фракцій перебувають за трибуною та у президії парламенту .

Опозиція складає послання / Фото: Facebook Ольги Лаппо

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у президії знаходяться народні депутати від “Батьківщини” Арсен Аваков та Сергій Пашинський.

На тему: Опозиція складає примірники послання Президента на трибуні

За трибуною, де опозиціонери склали свої примірники Щорічного послання Президента, стоять, зокрема, представник фракції “Батьківщина” Микола Мартиненко та фракції “Свобода” - Ігор Мірошниченко.

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