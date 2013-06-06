Перерва у засіданні ВР затягнулася

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зібрав представників своєї фракції за трибуною парламенту.

Лідери фракцій «УДАР» Віталій Кличко і «Свобода» Олег Тягнибок наради проводять біля робочих місць депутатів.

Перед цим відбулася нарада керівників фракцій із головою ВР Володимиром Рибаком.

Після наради Рибак увійшов до сесійної зали, проте, побачивши зібрання біля трибуни та у президії, запросив народного депутата від “Батьківщини” Олександра Бригинця сісти на своє робоче місце, а сам спустився до трибуни, пройшов повз опозиційних депутатів та підійшов до членів фракцій Партії регіонів і КПУ, які також радяться зі своїми лідерами.

Раніше в засіданні ВР було оголошено перерву до 10:30, однак парламент досі не відновив роботу.