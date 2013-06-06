Рибак не виключає виїзного засідання парламенту о 16:00

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Як сказав Рибак, він не хоче проводити засідання “в іншому приміщенні, але ситуація дуже і дуже непроста”.

За його словами, о 15.30 зберуться народні депутати, які входять до більшості, і будуть вирішувати, як далі діяти.

“Якщо буде більшість і я побачу, що вона є, то я повинен проводити сесію”, - наголосив Рибак.

За словами голови ВР, сьогодні немає “нез’ясованих питань”, через які б парламент сьогодні не міг працювати.

На уточнююче запитання журналістів, чи допускає він проведення виїзного засідання парламенту, Рибак сказав: “Допускаю”.

Він також не виключає, що засідання парламенту може розпочатися о 16.00 у сесійній залі ВР.