Рибак не виключає виїзного засідання парламенту о 16:00
12:41, 06 червня 2013Політика
1345 0
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключає, що о 16.00 може відбутися виїзне засідання парламенту.
Рибак не виключає виїзного засідання
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
Як сказав Рибак, він не хоче проводити засідання “в іншому приміщенні, але ситуація дуже і дуже непроста”.
За його словами, о 15.30 зберуться народні депутати, які входять до більшості, і будуть вирішувати, як далі діяти.
“Якщо буде більшість і я побачу, що вона є, то я повинен проводити сесію”, - наголосив Рибак.
За словами голови ВР, сьогодні немає “нез’ясованих питань”, через які б парламент сьогодні не міг працювати.
На уточнююче запитання журналістів, чи допускає він проведення виїзного засідання парламенту, Рибак сказав: “Допускаю”.
Він також не виключає, що засідання парламенту може розпочатися о 16.00 у сесійній залі ВР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter