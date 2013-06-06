Мірошниченко: Президенту вже немає необхідності виступати у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав представник Президента у ВР, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко.

За його словами, юридичної необхідності виступу Президента у ВР немає, оскільки він уже передав у ВР своє послання. “Але готовність до діалогу з боку Президента присутня”, - запевнив Мірошниченко.

За словами Мірошниченка, необхідно порадитися: чи Президент запропонує запросити лідерів фракцій до діалогу, чи, можливо, все ж прийде до парламенту.

“Це буде залежати від того, наскільки самі депутати Верховної Ради щирі у своєму прагненні започаткувати цей діалог”, - сказав Мірошниченко.

Він запевнив, що Януковичу повідомлять про нинішню ситуацію у парламенті, проте зараз його реакції немає, адже він перебуває з візитом у Сербії.

“З початку наступного тижня голова Верховної Ради буде доповідати про ситуацію у Верховній Раді, і я думаю, що ми отримаємо чітку однозначну відповідь з боку Президента”, - сказав Мірошниченко.