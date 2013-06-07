Власенко стверджує, що Банкова ліпить з тушок фракцію «За Юлю»

Про це заявив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

«Більшого підігрування Банковій (дуже ретельно вибрав найм’якше визначення) ніж заклик до «тушканів» створити фракцію «Юлії Тимошенко» («За Тимошенко», «За Юлю» тощо) я за останній рік не бачив!», - наголосив він.

Власенко зазначив, що «ніякого листа «12-ти організацій «Батьківщини» до Тимошенко» не існує, це лише бажання деяких осіб із кабінетів на Банковій та мета їх роботи».

«Свою позицію щодо об’єднання партій на базі ВО «Батьківщина» ЮВТ неодноразово висловлювала публічно. Головним ідеологом і рушійною силою цього об’єднання є Юлія Володимирівна Тимошенко", - підкреслив захисник лідера опозиції.

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«Всі «розсказки» про створення «тушканами» фракції «За Юлю» - це очевидна технологія Адміністрації Януковича", - вважає Власенко.

Крім того, коментуючи заяви окремих політиків щодо ставлення Тимошенко до акції протесту "Вставай, Україно!", Власенко сказав: «Перед тим, як писати «блоги», я б радив всім бажаючим прочитати лист Тимошенко. В повному обсязі, а не підготовлені в АП «темники» по ньому».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про вихід із фракції «Батьківщина» народних депутатів Володимира Купчака (обраний в окрузі № 84 в Івано-Франківській області) та В’ячеслава Кутового (обраний в окрузі № 95 у Київській області).

Увечері 6 червня позафракційний депутат Сергій Міщенко у блозі на сайті «Кореспондент» написав, що «після виходу із Батьківщини «тушок», які потрапили до парламенту за квотою «Фронту Змін» в парламенті повинна бути створена фракція Юлії Тимошенко. "БЮТівці" (саме "БЮТівці", які пройшли перевірку не одними виборами) мають дистанціюватися від бізнесменів Арсенія Яценюка і зберегти чесне ім’я партії Тимошенко "Батькіщина". Я буду першим, хто увійде у таку фракцію»...

Як зазначив Міщенко, «сьогодні нищиться і дискредитується «Батьківщина». Сьогодні з'явилося ще дві тушки-фронтовика. Загалом їх уже 8. Сьогодні 12 обласних організацій «Батьківщини» написали лист Тимошенко про те, що йде рейдерське захоплення партії. Під листом поставили свої підписи і діючі депутати-бютівці...».

Як пише Міщенко, «точка зору та думки Юлії Тимошенко повністю ігноруються Арсенієм Яценюком та керівництвом «Батьківщини». Вони тільки прикриваються її іменем і не звертають жодної уваги на її поради. Наприклад, Юлія Тимошенко закликала зупинити акцію «Вставай Україно!», яка не принесла жодних результатів, але ніхто на це не звернув уваги. Навпаки, запланували ще десяток поїздок по містах України для власного само піару. Більше того, Арсеній Яценюк заявив, що Юлія Тимошенко підтримала продовження акції, посилаючись на якийсь міфічний лист…».