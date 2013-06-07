Литвин каже, що на черзі - ще чотири тушки

11:06, 07 червня 2013
Політика
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Володимир Литвин заявив, що ще четверо нардепів мають намір вийти з фракції "Батьківщина".

Володимир Литвин (http://www.segodnya.ua)

Про це, як передає кореспондент «Коментарів», Володимир Литвин заявив в інтерв’ю каналу «Рада». 

За його словами, заяву про вихід із фракції поки не зачитували, щоб уникнути блокування парламенту.

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Крім того, відповідаючи на запитання, чи будуть депутати, які вийшли з фракції, створювати свою групу, Литвин відповів: «Не будуть поспішати депутати, які залишили фракцію «Батьківщина», зв’язувати себе з груповою дисципліною», - зазначив Литвин.

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