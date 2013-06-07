Литвин каже, що на черзі - ще чотири тушки
11:06, 07 червня 2013Політика
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Володимир Литвин заявив, що ще четверо нардепів мають намір вийти з фракції "Батьківщина".
Володимир Литвин розповів про чергову порцію тушок/ Фото: Сегодня
Про це, як передає кореспондент «Коментарів», Володимир Литвин заявив в інтерв’ю каналу «Рада».
За його словами, заяву про вихід із фракції поки не зачитували, щоб уникнути блокування парламенту.
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Крім того, відповідаючи на запитання, чи будуть депутати, які вийшли з фракції, створювати свою групу, Литвин відповів: «Не будуть поспішати депутати, які залишили фракцію «Батьківщина», зв’язувати себе з груповою дисципліною», - зазначив Литвин.
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