Судове засідання у справі ЄЕСУ тривало 17 хвилин

У засіданні Київського районного суду Харкова, який слухає кримінальну справу щодо порушень у діяльності корпорації ЄЕСУ, оголошено перерву до 15.00 5 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Під час судового засідання представники держобвинувачення запропонували перенести слухання у зв’язку з відсутністю Тимошенко.

Захисники екс-прем’єра вчергове поставили перед судом вимогу розглянути клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ у з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину.

За словами захисників, ця справа вже була закрита Генеральною прокуратурою і правомірність її закриття підтверджував Верховний Суд України.

«Цими постановами фактично видно, що зазначені кримінальні справи були порушені безпідставно», - наголосив захисник Тимошенко Сергій Власенко. Він також додав, що Тимошенко не може бути суб’єктом цього злочину навіть теоретично, оскільки з 1 січня 1997 року “Тимошенко не мала ніякого відношення до корпорації ЄЕСУ”.

Власенко також зауважив, що Тимошенко написала заяву з проханням розглядати клопотання захисту за її відсутності.

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Зі свого боку Садовський наголосив, що позиція суду залишається незмінною, і клопотання захисту Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участю самої підсудної.

Судове засідання тривало 17 хвилин. Рішення судді прихильники Тимошенко зустріли вигуками “Ганьба”.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2013 року Київський районний суд Харкова вкотре переніс слухання кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ. Судове засідання з огляду на відсутність у залі судових засідань Тимошенко та одного з її захисників Кожем’якіна було перенесене головуючим суддею Садовським на 7 червня.

6 червня Власенко повідомив, що Тимошенко просить суд розглядати клопотання захисту у справі щодо діяльності ЄЕСУза її відсутності на судовому засіданні.

Сьогодні, 7 червня, об 11.35 на територію ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові прибув кортеж конвойних автомобілів. Як повідомили прихильники Тимошенко, які чергують перед медичним закладом, на територію лікарні заїхали автомобілі ДАІ, швидкої медичної допомоги та автозак. За їхніми словами, до Тимошенко також приїхали її захисники Сергій Власенко та Андрій Кожем’якін.

Однак, близько 14.00 конвой залишив територію ЦКЛ “Укрзалізниці”.