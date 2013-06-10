До Тимошенко сьогодні прибудуть німецькі лікарі - джерело

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника агентства, німецькі лікарі прибули до Харкова вчора ввечері, а сьогодні зранку вони приїдуть до клініки, де зустрінуться з українськими колегами і самою Тимошенко.

Джерело не уточнило, хто саме з німецьких лікарів на цей раз прибув до Харкова.

В Управлінні Державної пенітенціарної служби у Харківській області отримати підтвердження або спростування інформації про прибуття німецьких фахівців поки що не вдалося.