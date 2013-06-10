До Тимошенко сьогодні прибудуть німецькі лікарі - джерело

09:04, 10 червня 2013
Політика
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До центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, сьогодні прибудуть її лікуючі лікарі з берлінської клініки “Шаріте”.

Тимошенко

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника агентства, німецькі лікарі прибули до Харкова вчора ввечері, а сьогодні зранку вони приїдуть до клініки, де зустрінуться з українськими колегами і самою Тимошенко.

Джерело не уточнило, хто саме з німецьких лікарів на цей раз прибув до Харкова.

В Управлінні Державної пенітенціарної служби у Харківській області отримати підтвердження або спростування інформації про прибуття німецьких фахівців поки що не вдалося.

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