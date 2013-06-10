До Тимошенко сьогодні прибудуть німецькі лікарі - джерело
09:04, 10 червня 2013Політика
365 0
До центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, сьогодні прибудуть її лікуючі лікарі з берлінської клініки “Шаріте”.
До Тимошенко приїхали німецькі лікарі
Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.
За даними співрозмовника агентства, німецькі лікарі прибули до Харкова вчора ввечері, а сьогодні зранку вони приїдуть до клініки, де зустрінуться з українськими колегами і самою Тимошенко.
Джерело не уточнило, хто саме з німецьких лікарів на цей раз прибув до Харкова.
В Управлінні Державної пенітенціарної служби у Харківській області отримати підтвердження або спростування інформації про прибуття німецьких фахівців поки що не вдалося.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter