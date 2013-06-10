Екс-міліціонер не зміг відсудити в Луценка півмільйона

Днями Чугуївський міський суд закрив справу проти екс-міністра Юрія Луценка, його помічника з прав людини в Харківській області Юрія Чумака, а також колишнього начальника обласної міліції Віктора Развадовського, облУВС і МВС. А колишньому першому заступнику Орджонікідзевського РВ Володимиру Салію, який хотів стягнути з них 1 мільйон 200 тисяч гривень за нібито заподіяну моральну шкоду, відмовили за всіма пунктами. Оскаржити рішення суду Салій не став, повідомляє Сегодня.

П'ять років тому трьох співробітників Орджонікідзевського РВ звинуватили в тортурах над затриманими жінками - робітницями плиткового заводу. За словами однієї з них, Світлани Поміляйко, через підозри в крадіжці оргтехніки її і ще одну співробітницю підприємства правоохоронці катували кілька годин: били, душили і навіть застосовували плоскогубці.

Тоді прокуратура порушила кримінальну справу проти оперативників. Керівництво МВС стало на бік жінок, оперативників звільнили, посад позбулося і начальство райвідділу. Але провину міліціонерів у суді прокуратура пізніше довести не змогла і справа закрила за недостатністю доказів. А три роки тому екс-начальник Орджонікідзевського райвідділу Олег Соболєв і його зам Володимир Салій подали позов за розповсюдження нібито недостовірної інформації. Правда, пізніше Соболєв від свого позову відмовився.

За словами адвоката Романа Лихачова, який представляв у суді інтереси Юрія Чумака, з його клієнта і Развадовського кожен з екс-міліціонерів хотів стягнути по 250 000 гривень, з Луценка - півмільйона і по 100 тисяч гривень - з облУВС і МВС України.