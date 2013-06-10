Людмилу Янукович нагородили орденом (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, вручення випускникам університету дипломів магістрів і бакалаврів богослов'я відбулося в Свято-Володимирському кафедральному соборі

«Наш Луганський богословський університет – це молодий навчальний заклад, який перебуває на стадії становлення і адміністративно-духовної утворення», - зазначив у ході урочистостей отець-настоятель Луганського богословського університету Володимир Конончук.

Він подякував Янукович за турботу, якою вона оточує університет.

«У нас сьогодні багато проблем, особливо матеріального плану, які ми можемо вирішити тільки разом. Я хочу сердечно подякувати і попросити і в майбутньому також не залишати нас увагою, а ми молитимемося», - сказав отець -настоятель.

Високопреосвящений Митрофан, архієпископ Луганський і Алчевський, який також був присутній на церемонії, вручив першій леді Орден "Святої рівноапостольної княгині Ольги", що вважається однією з найвищих жіночих нагород православної церкви.

Янукович, яка очолює благодійний фонд допомоги дитячим будинкам «Від серця до серця», також була нагороджена грамотою «За заслуги перед Українською православною церквою».

«Я приїжджаю сюди утретє, і бачу дивні зміни. Коли я приїжджала минулого разу, весь вівтар був у лісах, а сьогодні ми бачимо красивий розпис і пишність. Ми знаємо – Господь з нами, і ми нічого не боїмося. Дорогі мої, я сердечно вітаю усіх нагороджених. Дай Боже, щоб випускники високо несли, так би мовити, честь і прапор свого університету. Дай Боже, нам усім миру, добра і благополуччя», - сказала Янукович.