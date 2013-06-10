Про це він сказав під час зустрічі з рідними двічі Героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта Георгія Берегового, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Янукович підкреслив важливість вшанування героїв Великої Вітчизняної війни.

«Ми проводимо значну роботу для того, щоб молоде покоління, школярі пам’ятали про цей безсмертний подвиг. Він повинен жити в пам’яті майбутніх поколінь», - наголосив Президент.

«На мою думку, ця пам'ять має жити вічно, і вона буде жити», - додав він.

Глава держави також подякував брату Георгія Берегового Михайлу за мужність і героїзм, проявлені ним у тяжких боях. «Ви як учасник цієї війни пройшли через страшні іспити у своєму житті. Вам теж низький уклін і дай Боже Вам здоров’я», - сказав Янукович.

На зустрічі також були присутні син Георгія Берегового Віктор, донька Людмила, племінники Віктор та Ірина. Сьогодні вранці вони поклали квіти до пам’ятника славетному родичу на Алеї воїнської слави в Києві, зазначили в прес-службі.

***Георгій Береговий народився 15 квітня 1921 року в селі Федорівка (нині Карлівського району Полтавської області України).

Льотчик-космонавт СРСР, генерал-лейтенант, двічі Герой Радянського Союзу (єдиний удостоєний першої зірки Героя за подвиг під час Другої світової війни, а другої - за політ у космос).

Помер 30 червня 1995 року, під час операції на серці. Похований у Москві на Новодівочому цвинтарі.