Кличко: Опозиція передала Рибаку список вимог до Президента
Опозиція сьогодні передала голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку список своїх вимог до Президента Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко сказав в інтерв’ю журналістам після вручення семи воїнам-афганцям ключів від автомобілів, які були придбані за кошти депутатів від опозиції. Автомобілі були придбані за кошти, які виділялися депутатам на оздоровлення та частково із зарплат. Ще 5 автомобілів депутати передадуть афганцям в округах.
За словами Кличка, опозиція наполягає на тому, щоб Президент України виступив у парламенті зі своїм щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2013 році і вислухав виступи лідерів фракцій.
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“Президент повинен прийти і почути парламент, почути депутатів, і всі також хочуть почути Президента, тому що звіт Президента повинен бути, як це прописано в Конституції, — Кравчук це робив, Кучма це робив, Ющенко це робив, а, на жаль, Янукович за три роки президентства жодного разу не звітував у Верховній Раді”, - зазначив Кличко.
Він ще раз підкреслив, що лідери опозиційних фракцій готові зустрітися з Президентом України, але «за однієї умови». «Ми не хочемо ніяких кулуарних домовленостей», - сказав Кличко.
“Якщо така зустріч відбудеться, то в присутності представників ЗМІ”, - додав він.