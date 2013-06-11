Кличко: Опозиція передала Рибаку список вимог до Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко сказав в інтерв’ю журналістам після вручення семи воїнам-афганцям ключів від автомобілів, які були придбані за кошти депутатів від опозиції. Автомобілі були придбані за кошти, які виділялися депутатам на оздоровлення та частково із зарплат. Ще 5 автомобілів депутати передадуть афганцям в округах.

За словами Кличка, опозиція наполягає на тому, щоб Президент України виступив у парламенті зі своїм щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2013 році і вислухав виступи лідерів фракцій.

На тему: Янукович, вибори, Кіпр - опозиція оприлюднила свої вимоги

“Президент повинен прийти і почути парламент, почути депутатів, і всі також хочуть почути Президента, тому що звіт Президента повинен бути, як це прописано в Конституції, — Кравчук це робив, Кучма це робив, Ющенко це робив, а, на жаль, Янукович за три роки президентства жодного разу не звітував у Верховній Раді”, - зазначив Кличко.

Він ще раз підкреслив, що лідери опозиційних фракцій готові зустрітися з Президентом України, але «за однієї умови». «Ми не хочемо ніяких кулуарних домовленостей», - сказав Кличко.

“Якщо така зустріч відбудеться, то в присутності представників ЗМІ”, - додав він.