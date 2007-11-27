Ківалов не зрозумів, за що образили «настоящего полковника» Шуфрича

Член парламентської фракції Партії регіонів Сергій Ківалов поправив журналістів: і прем`єр-міністра, і віце-прем`єрів, і кожного з міністрів не слід називати «в.о.».

«Ось учора увечері включаю телевізор, канал «1+1», і бачу, виступає Міністр у справах надзвичайних ситуацій і з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор Шуфрич, а в титрах вказано «виконуючий обов`язки міністра», - заявив Ківалов в коментарі, переданому УНІАН. - За що ж образили Нестора Івановича? Начебто і лісові пожежі загасив, і жовтий фосфор із землі зібрав, і Керченську протоку від заморського мазуту очистив, навіть чорноморського крокодила мало не зловив. Згідно Конституції – він ніякий не виконуючий обов`язки, а діючий міністр, який продовжує здійснювати свої повноваження, або як співалося в пісні – “настоящий полковник”.

На думку регіонала, хтось один помилився, назвавши членів уряду “виконуючими обов`язки”, а потім всі – і газети, і майже всі національні телеканали, інтернет-видання, і «навіть ряд відомих політиків – прийняли це за чисту монету». Але це здійснено невірно, стверджує Ківалов.

Регіонал визнав, що 23 листопада на першому засіданні новообраної Верховної Ради України 6-го скликання, чинний Кабінет Міністрів склав свої повноваження.

«Відповідно до статей 115 Конституції і статей 18 Закону «Про Кабінет Міністрів», Кабінет Міністрів України, що склав свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України, продовжує здійснювати ці самі повноваження до початку роботи нового уряду України, - заявляє Ківалов. - Підкреслюю, продовжує здійснювати повноваження, тобто і функції, і має права, і обов`язки, без чого неможливо забезпечити безперервне і відповідальне управління державними справами і зберегти працездатну вертикаль органів влади. Адже згідно бюрократичної традиції, якщо вгорі «виконують обов`язки», то знизу «умивають руки».

«Звичний для бюрократів «старої школи» інститут «виконуючих обов`язки», який Ківалов вважає «недоліком», «відправлений до архіву разом з попередньою редакцією Конституції і президентсько-парламентською формою правління», - підкреслює нардеп.

«Маю зізнатися, що це і подібне до нього явища (щодо статусу в.о. – ред.), укріплюють мене в рішучості відкрити загальнонаціональні курси з ліквідації юридичної неграмотності. Причому для декого навчання слід зробити примусовим», - резюмував Ківалов.