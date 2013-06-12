Справу Вадима Тітушка направили до суду

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 20-річного мешканця Білої Церкви скеровано до Шевченківського райсуду для розгляду по суті, повідомляє Українська правда.

У прокуратурі нагадали, що обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 940 гривень, та додали, що досудове розслідування стосовно інших трьох осіб, що також підозрюються у хуліганських діях та перешкоджанні роботі журналістів, триває.

Як відомо, Шевченківським райуправлінням міліції у зв’язку з подіями 18 травня в центрі Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України "Хуліганство" та ч. 1 ст.171 КК України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Під час акції опозиції 18 травня було побито журналіста 5 каналу Ольгу Сніцарчук та фотографа "Комерсант-Україна" Влада Соделя.

За підозрою у нападі затримали Вадима Тітушка. Він був у складі групи з близько 50 осіб, які влаштували бійку зі свободівцями на Великій Житомирський.