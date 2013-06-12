Правоохоронці знайшли чотирьох підозрюваних у побитті журналістів

Слідчі столичної міліції у ході розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій та умисного перешкоджання діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня у центрі Києва встановили осіб, яким наразі повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Вказано, що чотирьом особам віком від 20 до 26 років вручено відповідне повідомлення.

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На даний час з фігурантами справи проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Як відомо, Шевченківським райуправлінням міліції у зв’язку з подіями 18 травня в центрі Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України «Хуліганство» та ч. 1 ст.171 КК України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».