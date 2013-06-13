У ВР готують апеляцію, щоб повернути мандати Домбровському і Балозі

У Верховній Раді планують оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який зобов'язав голову ВР Володимира Рибака вилучити посвідчення народних депутатів у Олександра Домбровського і Павла Балоги.

Про це повідомив представник Верховної Ради у суді Анатолій Селіванов, пише газета "КоммерсантЪ Украина" (№97 від 13 червня).

"Ми негайно подаємо апеляцію і вимагатимемо скасування незаконного, неправосудного рішення", - сказав він.

Юрист підкреслив, що рішення Вищого адміністративного суду України, у невиконанні якого звинуватили Рибака, було адресовано ЦВК, а не Верховній Раді. "Ми не були учасниками провадження у справі Балоги і Домбровського. Нас не залучили третьою стороною, і рішення ВАС нам навіть не направили. Як Володимир Рибак міг його виконати чи не виконати?", - здивувався Селіванов.

Під час восьмигодинного судового засідання представники парламенту тричі безрезультатно намагалися заявити відведення судді Ігоря Іщука, відзначає газета.

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"Мені так і не вдалося з'ясувати, чому пан Кармазін є позивачем - він же не перебуває у жодних правових відносинах з головою Верховної Ради. Суд не може розглядати такі справи, коли приходять люди з вулиці і говорять: "Я хочу зобов'язати Раду діяти так, як я сказав", - резюмував Селіванов.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Рибака вилучити посвідчення у народних депутатів Домбровського і Балоги.

8 лютого цього року Вищий адміністративний суд України позбавив Балогу і Домбровського депутатських повноважень. Підставою для цього став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область), де обиралися Домбровській і Балога.

14 лютого Рибак повідомив, що направив до Конституційного суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

13 травня уряд ухвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів в семи одномандатних округах: № 94, 132, 194, 197, 223, 11 і 71.

Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише у 5 округах, оскільки вважає рішення суду стосовно Домборовського і Балоги неправомочним.